Ольга Голодец: "Развитие массового спорта стало государственным приоритетом"

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец поздравила общественность с Днем физкультурника, а также отметила, что развитие массового спорта стало государственным приоритетом. В соответствии с майским указом президента в России будут созданы условия и спортивная инфраструктура для занятий спортом.

"От имени Правительства России и от себя лично поздравляю вас и всех любителей физической культуры с замечательным праздником – Днем физкультурника!

Физкультурное движение имеет давние традиции в нашей стране. Развитие массового спорта стало государственным приоритетом. Сегодня в России более 50 миллионов человек регулярно занимаются спортом. Тренировка спортивных навыков и поддержание физической формы – залог хорошего здоровья и долголетия наших граждан. Именно поэтому в соответствии с майским указом Президента будут созданы условия и спортивная инфраструктура, чтобы спортом и физкультурой смогли заниматься более половины жителей России независимо от возраста и профессиональных интересов. Но основой успеха и новых спортивных достижений остается работа тренеров, педагогов, наставников, организаторов сферы физкультуры и спорта. Ваша деятельность мотивирует и вдохновляет миллионы людей на любовь к спорту, ведение здорового образа жизни, стремление к новым победам.

От всей души желаю всем вам крепкого здоровья и успешной работы на благо спортивного движения в России!" – говорится в обращении на официальном сайте правительства России.