Ольга Голодец: "На мне управленческие задачи, в футбол играть не заставляют"

Вице-премьер РФ по спорту, туризму и молодежной политике Ольга Голодец рассказала о целях, которые стоят перед ней на занимаемом посту. По словам чиновника, перед ней стоит задача повысить уровень занимающихся физкультурой с 50 до 80 миллионов человек.

– В своей профессиональной жизни я отвечала за спорт, когда работала в регионе, – цитирует ТАСС Голодец. – Также в моей компетенции был корпоративный спорт, когда я работала в "Норильском Никеле", и я знаю о спорте не понаслышке.

Сегодня на меня возлагаются управленческие задачи – никто не ждет, что бюрократы будут играть в футбол. Нужно сделать все, чтобы в нашей стране развивался массовый спорт, массовые занятия спортом и физкультурой, и чтобы в спорте высоких достижений у нас тоже были высокие достижения.

– Вы планируете сосредоточиться больше на детско-юношеском спорте или все-таки на спорте высоких достижений?

– Все цели и задачи уже определены в Указе Президента, и главная наша задача – довести уровень систематически занимающихся физкультурой до 55 процентов, а это 80 миллионов. Я напомню, что в нашей стране около 50 миллионов регулярно занимаются спортом. И если мы говорим о массовом спорте, то в отношении детей, школьников, конечно, это будет нашим приоритетом – создать и расширить условия для занятий. Ребенок должен иметь возможность заниматься тем видом спорта, который ему нравится. Я напомню, что у нас сейчас самый популярный вид спорта по числу занимающихся – это футбол. У нас очень популярны также волейбол, хоккей, легкая атлетика, плавание.

Вместе с тем, у нас есть люди старшего поколения, для которых нужно расширить возможности для занятия спортом. Мы говорим сегодня об активном долголетии, и активное долголетие неразрывно связано с движением, будь то скандинавская ходьба, будь то простейшие физические упражнения, плавание – все это способно укрепить и поддержать человека на протяжении его жизни, особенно за пределами трудоспособного возраста.

Еще одна задача – активное вовлечение людей трудоспособного возраста в занятия спортом. Здесь необходимо думать и о новых методиках, и о подготовке тренеров, и, конечно, о расширении инфраструктуры, о стимулировании развития инфраструктуры в городах и поселках России.