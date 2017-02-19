18:47 | ХРОНИКА

Олег Тактаров отказался от роли русского карателя на Украине

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Бывший боец смешанных единоборств и актер Олег Тактаров заявил, что ему поступало предложение из Голливуда сыграть роль русского, убивающего украинцев. Тактаров от этого предложения отказался.

– У меня сейчас как никогда туго с деньгами, но уже сказал нет этому "заманчивому предложению" из Голливуда, – написал Такатров в своем "Фейсбуке". – Мужчина, от 45 до 50 лет. Роман – лидер группировки русских сепаратистов, который с жестокостью и коварством воюет на Украине. После зверских убийств в мирной украинской деревне Роман и его ребята преследуют на сбитом самолете США офицеров американского флота, которые пытаются от них сбежать.

Понятно, что Роман с дружками, русскими конечно, уничтожил мирную украинскую деревню ,а потом сбил американский военный самолет, всех убил. Один остался и думаю всех нас должен замочить. Что-то подобное я уже видел.

PS. Надеюсь судьба мне пошлет другую работу, чтоб как-то помочь детям студентам, но играть это... Лучше голодать.

Дополнительная информация

https://www.facebook.com/olegtaktarov/posts/1542541175774493

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Thomas_Boy

Сыграть русского, убивающего пиндосов, это просто моя мечта.

18:57

marksan

Какое отношение это сообщение имеет к спорту?

18:52

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