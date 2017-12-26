ОКР запустил собственное телевидение

Олимпийский комитет России презентовал собственный интернет-портал Roctv.ru, который будет объединять проекты "Команда России" и ОКР ТВ.

– Основная идея проекта "Команда России" состоит в том, чтобы сделать болельщиков и спортсменов ближе друг к другу, – рассказал руководитель управления маркетинга и коммерческих программ ОКР Дмитрий Маневич. – Есть более медийные спортсмены и виды спорта, а есть менее. Наша цель состоит в том, чтобы подробно и интересно рассказать публике о спортсменах, которые выступают в наших сборных по самым разным дисциплинам. Для нас эти люди являются, без преувеличения, героями. И мы хотим, чтобы таких же героев в них видели и болельщики. Мы хотим создать в рамках проекта некую общность, чтобы все вместе – биатлонисты, теннисисты, футболисты и все остальные – верили, что они одна команда.

– Еще несколько лет назад была достигнута договоренность о том, что Россия будет делать свою версию Олимпийского канала Международного олимпийского комитета, – сказал Константин Выборнов. – Это вообще была идея президента МОК Томаса Баха. Идея очень правильная: мы должны постараться поддержать интерес к Играм, особенно среди молодежи, в период между Олимпиадами. Мы в России тоже создали собственный канал, чтобы всячески подогревать интерес широкой аудитории к олимпийским видам спорта. Категорически неправильно, когда фамилии наших чемпионов люди узнают, только когда уже видят их на пьедестале. А с завершением Игр публика снова переключается на футбол-хоккей. Целый ряд наших олимпийских видов спорта не имеют широкой площадки в центральных СМИ, это объективная реальность. Но наш новый ресурс позволит людям действительно следить за нашими спортсменами и узнавать о них массу любопытных фактов. (Наталья МАРЬЯНЧИК)