13:06 | ХРОНИКА

ОКР скорбит в связи с крушением самолета Ту-154

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ОКР выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 Министерства обороны.  На борту самолета находилось 8 членов экипажа и 84 пассажира, среди которых музыканты ансамбля имени Александрова и знаменитый филантроп Елизавета Глинка (доктор Лиза).

"Выражаем соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы Ту-154 Минобороны России. Скорбим вместе со всей страной!" - говорится в сообщении в официальном твиттере ОКР.

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