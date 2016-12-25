ОКР скорбит в связи с крушением самолета Ту-154

ОКР выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 Министерства обороны. На борту самолета находилось 8 членов экипажа и 84 пассажира, среди которых музыканты ансамбля имени Александрова и знаменитый филантроп Елизавета Глинка (доктор Лиза).

"Выражаем соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы Ту-154 Минобороны России. Скорбим вместе со всей страной!" - говорится в сообщении в официальном твиттере ОКР.