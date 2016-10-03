18:46 | ХРОНИКА

ОКР компенсировал расходы на иностранных тренеров саночникам, сноубордистам и конькобежцам

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ОКР компенсировал расходы на иностранных тренеров еще трем спортивным федерациям, сообщает официальный сайт организации. Федерация санного спорта за работу Вальтера Плайкнера с 1 января по 31 августа получит не более 5 миллионов 674 тысяч 704 рублей.

Союз конькобежцев России (Константин Полтавец, Павел Абраткевич, Массимилиано Дидони) с 1 июня по 31 августа 2016 года получит сумму не более 4 миллионов 362 тысяч 428 рублей, Федерация сноуборда России (Ханc-Йорг Бергер) за период с 1 июля по 31 августа 2016 года получит 1 миллион 134 тысячи 940 рублей.

Ранее на оплату тренеров-иностранцев ОКР уже передал почти 27 миллионов рублей.

Дополнительная информация

http://www.olympic.ru/news/meeting_roc/cvbrntkyi/

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