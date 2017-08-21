Очевидец убийства чемпиона мира по пауэрлифтингу Драчева: "Андрей сказал не вмешиваться"

Один из очевидцев драки, после которой погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в весовой категории до 120 кг Андрей Драчев, рассказал о том, как все происходило. Спортсмен получил смертельные повреждения после конфликта в одном из кафе Хабаровска.

Как сообщалось ранее, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

– Он вышел около четырех – начале пятого часа из "Галерии" с колбой, внутри которой был коньяк, и с кока-колой, - цитирует AmurMedia.ru очевидца драки. - Я говорю: "Андрюх, нельзя со своим выходить". Он мне улыбнулся и говорит: "Я сейчас схожу в "Библиотеку" через дорогу и вернусь". И ушел. Может, минут 20-25 я вышел просто посмотреть, где он. А он уже садился в такси. Я его остановил, говорю: "Колбы-то надо вернуть заведению". Он говорит: "Не вопрос". И пошел за колбой через дорогу, в сторону "Библиотеки". А я обратил внимание, что компания людей, состоявшая из нерусских и русских, остановила его. Там был какой-то у них инцидент, то ли они смеялись, то ли они боролись, то ли играли. Непонятно, что там, они вроде все там знакомые. Они знали друг друга, это 100 процентов. Один из них сразу вызывал у меня какие-то подозрения. Я подошел к своему знакомому, который тоже в этой компании был. А в это время возвращался Андрей, он уже перешел дорогу в мою сторону, шел ко мне с колбой. Я у него взял колбу, говорю: "Пойдем в "Галерею назад". И мы пошли назад. И тут мы увидели, что вот этот нерусский, который мне показался неадекватным, бросал русского через бедро. Это задело Андрея и он остановился со мной рядом, а я прошел дальше. Потом обернулся, смотрю, Андрей с кем-то спорит. Не на повышенных тонах, а просто что-то доказывает. Получилось так, что тот, которого бросали, русский, сразу же извинился перед Андреем, несколько раз. А вот этот нерусский сразу же начал на него нажигать. Я помню дословно как это было. Звучали такие фразы "Ты че, самый здоровый?", "Да мы и не таких ломали!". Все, конечно, с отборными матами.

Мы с одним из этой компании договорились, что если будет серьезный конфликт, то будем разнимать. Получилось так, что они отходят один на один друг с другом разговаривать по улице Дзержинского вниз . Они разговаривают один на один и тут подъезжает вневедомственная охрана и забегает за строение, где они разговаривали. Поэтому они перешли через дорогу. А мы пошли к ним. Андрей этому нерусскому говорит: "Я не хочу ругаться, я выпивший. Давай обменяемся телефонами, завтра встретимся, наденем перчатки, шлемы и выясним все в спортзале". Нерусский вроде бы согласился и говорит "Забей мой номер себе в телефон". Андрей записывает номер и вдруг ни с того ни сего, откуда-то сбоку, исподтишка, прилетает нога этого нерусского прямо Андрею в голову. И у них начинается первый конфликт. Они начинают бороться, прибегает полиция, начинает их разнимать, мы разнимаем. Вроде все, конфликт утих. Когда они боролись, стало понятно, что нерусский либо борец, либо смешанными единоборствами занимался. Потому что он, во-первых, наносил удары достаточно высоко ногами, а во-вторых, он боролся хорошо. Он при своем маленьком росте и весе бросил Андрея, и тот упал на спину. И этот нерусский его начал буквально добивать. Мы их разняли. У Андрея была гематома и нос рассечен.

Потом компания поднялась по улице вверх и скрылась из вида. А мы с Андреем остались. Потом мы тоже поднялись наверх, Андрей сел на ступеньки рядом с магазином, недалеко от "Галереи", и сказал мне сходить за водой, чтоб умыться и попить. Я пошел за водой. И пока я ходил, эта компания обошла лестницу с другой стороны и опять подошла к Андрею. И этот нерусскй, который неадекватный, опять стал на него нажигать и провоцировать. Потом они сели в машину и уехали. Когда я подбежал, у Андрея был сломан нос, и это было видно, и кровь шла из глаза. Но он умылся сам. Я ему вызвал такси и пытался дозвониться до его друзей, у нас с ним есть общие друзья. Мы сидели и ждали такси.

Кстати, этот неадкватный нерусский все время нападал на Андрея один, толпой его никто не бил, как пишут некоторые. Они к нам подошли и этот неадекватный начал опять провоцировать. Мы встали между ним и Андреем, а этот неадекватный опять начал к Андрею задираться: "Ты, качок!", "Давай разберемся сейчас!", "Завтра я тебя убью!" и так далее. А они же до этого договорились встретиться в спортзале, но ему надо было разбираться прямо сейчас.