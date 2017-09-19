Обвиняемый в убийстве Андрея Драчева добровольно сдался следователям

Обвиняемый в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева А.А.о. Аллахверанов явился с повинной в следственное управление Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю, сообщает официальный сайт СК. Следствие проводит допрос обвиняемого, который после этого будет отправлен под стражу.

Напомним, что Драчев 20 августа получил серьезную черепно-мозговую травму в результате драки двух мужчин у кафе в центре Хабаровска и позже скончался в больнице. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Умер чемпион мира по пауэрлифтингу. Подробности