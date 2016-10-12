11:44 | ХРОНИКА

О желании Жукова покинуть пост главы ОКР в МОК узнали из прессы

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Намерение Александра Жукова покинуть пост президента Олимпийского комитета России стало неожиданным для Международного олимпийского комитета (МОК).

– Мы узнали об этом из СМИ, – цитирует ТАСС представителя пресс-службы МОК. – Поэтому на данный момент не можем прокомментировать ситуацию.

В ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Владимир Путин заявил, что глава ОКР, избранный первым заместителем председателя Государственной Думы, хотел бы сосредоточиться на работе в Госдуме.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3697436

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