О желании Жукова покинуть пост главы ОКР в МОК узнали из прессы

Намерение Александра Жукова покинуть пост президента Олимпийского комитета России стало неожиданным для Международного олимпийского комитета (МОК).

– Мы узнали об этом из СМИ, – цитирует ТАСС представителя пресс-службы МОК. – Поэтому на данный момент не можем прокомментировать ситуацию.



В ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Владимир Путин заявил, что глава ОКР, избранный первым заместителем председателя Государственной Думы, хотел бы сосредоточиться на работе в Госдуме.