Новый министр спорта России займется налаживанием отношений с международными спортивными организациями

Министр спорта России Павел Колобков займется налаживанием отношений с международными спортивными организациями – Международным олимпийским комитетом (МОК), Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Международным паралимпийским комитетом (МПК). В ближайшее время Павел Колобков должен провести рабочие встречи с представителями этих организаций.

Перед новым руководителем ведомства поставлена задача добиться снятия дисквалификации с нашей паралимпийской сборной, возвращения международных стартов в Россию и восстановления доверительных отношений с ВАДА. Об этом "Известиям" сообщил источник в Министерстве спорта.

– Виталий Мутко очень многое сделал для развития спорта в нашей стране, – подчеркнул в интервью "Известиям" Колобков. – Мы вместе работали шесть лет, поэтому я понимаю, в каком направлении надо двигаться: поддержка массового спорта, подготовка страны к крупнейшим соревнованиям, работа с резервом, программа ГТО, выполнение федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ с 2016 по 2020 год". У нас очень много задач. Конечно, нам важно иметь доверительные, рабочие отношения с МОКом, МПК и ВАДА. Этот вопрос также стоит на повестке дня. Тут предстоит много работы.