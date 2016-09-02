Новый иск о банкротстве бывшего подрядчика стадиона на Крестовском острове подан в суд Санкт-Петербурга

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании "Рубеж" о признании банкротом корпорации "Трансстрой-СПб", которая является бывшим подрядчиком строительства стадиона на Крестовском острове, сообщает портал "Электронное правосудие". Тем не менее при подаче иска не были представлены доказательства оснований возникновения задолженности.

"Заявление оставить без движения... Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных документов в суд в срок до 30.09.2016", - говорится в карточке дела.