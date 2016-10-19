Николай Валуев: "Колобков – это человек, который будет продолжать линию, обозначенную Мутко"

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев отметил, что после назначения Виталия Мутко на должность вице-премьера в России сохраняется направленность на развитие спорта. По его словам, смена руководства в Министерстве спорта пройдет безболезненно. Сегодня министром спорта РФ вместо Мутко был назначен Павел Колобков.

- Я думаю, что с учетом внутриполитических течений назначение Виталия Мутко вице-премьером - это усиление президентской позиции в правительстве РФ, а Павел Колобков - это человек, который будет продолжать линию, обозначенную Мутко, - приводит ТАСС слова Валуева. - Надо признать, что в целом направленность на развитие спорта в России сохраняется, нельзя забывать, что чемпионат мира по футболу у нас не за горами. Я бы сказал, что это безболезненная рокировка.