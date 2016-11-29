Найден шестой выживший после авиакатастрофы с игроками "Шапекоэнсе"

В результате спасательных работ на месте крушения самолета, на котором летели футболисты "Шапекоэнсе" был обнаружен шестой выживший человек, сообщает CNN.

Aerocivil (Управление гражданской авиации Колумбии) ранее подтвердило, что в числе выживших оказались шесть человек: футболисты клуба Алан Рушел, Нету и Жаксон, а также стюардесса рейса Химена Суарес, бразильский журналист Рафаэл Хенцель и авиатехник Эрвин Тумери.

В ночь с понедельника на вторник по московскому времени в Колумбии недалеко от аэропорта Медельина произошла авиакатастрофа. На борту авиалайнера находилась бразильская команда "Шапекоэнсе", летевшая на финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийским "Атлетико Насьональ". На месте трагедии продолжаются спасательные работы.

Авиакатастрофа в Колумбии: разбилась бразильская футбольная команда. live!