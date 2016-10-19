22:18 | ХРОНИКА

Наталья Паршикова: "Кадровых изменений среди заместителей министра спорта РФ не предполагается"

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Заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова считает, что кадровых изменений в организации не планируется. Президент России Владимир Путин одобрил кандидатуру Виталия Мутко на пост вице-премьера, который будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики. А его место в Министерстве спорта займет олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков.

– Кадровых изменений среди заместителей министра спорта, насколько мы понимаем, не предполагается. Предложений об уходе никому из заместителей, по крайней мере, не сделано, – приводит "Р-Спорт" слова Паршиковой. – Другое дело, что теперь появляются вакантные должности, и понятно, что появятся новые люди, но это уже прерогатива нового руководителя. Для меня лично никакой неожиданности в последних перестановках нет, мы, госслужащие, воспринимаем указы президента ровно так, как этого требует государственная служба.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161019/1111036529.html

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Материалы сюжета: Виталий Мутко - вице-премьер


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