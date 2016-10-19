10:44 | ХРОНИКА

Наталья Кузьмина переизбрана на пост технического директора FIG

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Наталья Кузьмина переизбрана на пост технического директора Международной федерации гимнастики (FIG), сообщает пресс-служба организации. Россиянка также продолжит возглавлять технический комитет по художественной гимнастике.

В ходе выборов Кузьмина, являвшаяся единственным кандидатом, набрала 100 голосов из 118-ти.

Также в рамках конгресса FIG в Токио первым вице-президентом организации был избран глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов. Президентом FIG стал японец Моринари Ватанабе.

 

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