12:39 | ХРОНИКА

Нагорных освобожден от должности замминистра спорта России

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Заместитель министра спорта России Юрий Нагорных освобожден от занимаемой должности распоряжением правительства страны, информирует ТАСС со ссылкой на кадровую службу Министерства спорта.

- Нагорных Юрий Дмитриевич освобожден от занимаемой должности заместителя министра спорта Российской Федерации по его просьбе, - отмечается в сообщении. - Это распоряжение правительства России от 20 октября, которое подписано председателем Дмитрием Медведевым.

После выхода доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена Дмитрий Медведев 18 июля подписал распоряжение о временном отстранении от должности Нагорных до завершения служебной проверки в связи с допинговым скандалом.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3728908

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Весёлый©

"Заместитель министра Юрий Нагорных играл ключевую роль в управлении методом "исчезновения положительных проб", – сказал Макларен."///// Чо же это получается, Россиюшка опять прогнулась перед Западом?

13:00

Анти жив

Во как, а говорили, что ничего не было.

12:53

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