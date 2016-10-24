Нагорных освобожден от должности замминистра спорта России

Заместитель министра спорта России Юрий Нагорных освобожден от занимаемой должности распоряжением правительства страны, информирует ТАСС со ссылкой на кадровую службу Министерства спорта.

- Нагорных Юрий Дмитриевич освобожден от занимаемой должности заместителя министра спорта Российской Федерации по его просьбе, - отмечается в сообщении. - Это распоряжение правительства России от 20 октября, которое подписано председателем Дмитрием Медведевым.

После выхода доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена Дмитрий Медведев 18 июля подписал распоряжение о временном отстранении от должности Нагорных до завершения служебной проверки в связи с допинговым скандалом.