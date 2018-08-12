На участника чемпионата по подводной охоте в Приморье напала акула

Президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин сообщил, что в регионе во время соревнований на одного из участников напала акула. По словам функционера, длина рыбы составляла 2,5 метра.

– Это произошло накануне у острова Желтухина в заливе Петра Великого при охоте на лакедру, – цитирует "Интерфакс" Анашкина. – Подводный охотник подстрелил рыбу, но ее попыталась забрать акула, она кусала человека за ласты.

Также глава федерации признался, что за 18 лет, что он занимается подводной охоты, подобный случай стал первым.