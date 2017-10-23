На стадионе "Кировец" в Петербурге обрушились металлоконструкции

На территории стадиона "Кировец" в Санкт-Петербурге произошло обрушение металлоконструкций, сообщает ГУМЧС Северной столицы. Информация о пострадавших уточняется.

К ликвидации последствий происшествия привлекалось 5 единиц техники и 16 человек личного состава от РСЧС, в том числе 2 единицы техники и 8 человек личного состава от МЧС.

Стадион "Кировец" основан в 1931 году. Сейчас комплекс предоставляет спортивные площадки и залы для проведения культурно и спортивно-массовых мероприятий, учебно-тренировочных занятий, выставок.