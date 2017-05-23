На "Манчестер Арене" прозвучали хлопки, похожие на взрывы

На "Манчестер Арене" во время концерта певицы Арианы Гранде прозвучали хлопки, похожие на взрывы, сообщает Sky. На месте были слышны крики людей, а к сооружению направились экстренные службы. Полиция просит население не приближаться к стадиону.

Отметим, "Манчестер Арена" является самым крупным спортивным сооружением Великобритании закрытого типа и вмещает до 21 тысячи человек. Свои матчи здесь проводят команды Манчестера по хоккею и баскетболу. Также здесь проводятся другие спортивные мероприятия.