На крыше легкоатлетического манежа ЦСКА появится футбольное поле

Начальник ЦСКА Михаил Барышев сообщил, что на крыше легкоатлетического манежа на территории армейского спорткомплекса появится футбольное поле, которое зимой превратится в площадку для конькобежного спорта.

- Сегодня уровень архитекторской мысли совершенно фантастический, конечно, когда министр обороны России Сергей Шойгу принимал комплексный план реконструкции комплекса ЦСКА на Ленинградском шоссе, он ставил нам задачу применить самые современные архитектурные решения, - цитирует ТАСС Барышева. - Мы изучили опыт различных стран, больше всего интересного мы увидели в Южной Корее и Японии, вы знаете, что в этих государствах большие проблемы с территориями, и они осваивают каждый клочок земли. На Ленинградском шоссе, где сосредоточено большое количество объектов ЦСКА, тоже существует такая проблема. Нам необходимо было принять решение, как не только сохранить спортивные мощности комплекса, но и приумножить их, поэтому на крыше легкоатлетического манежа после реконструкции будет полноценное футбольное поле, которое будет соответствовать всем мировым стандартам, а зимой это будет открытая площадка для наших конькобежцев.

На крыше нового дворца тенниса будут размещены летние корты. А те, которые находятся перед хоккейным дворцом, объективно являются проблемой - когда люди приезжают смотреть матчи ЦСКА, то некуда ставить машины, а убрав корты на крышу, мы решим и эту проблему. Уверен, что проект будет реализован, он станет одним из самых передовых в мире.