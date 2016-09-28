12:25 | ХРОНИКА

На форуме "Россия - спортивная держава" обсудят борьбу с договорными матчами

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На международном форуме "Россия - спортивная держава" обсудят вопрос договорных матчей, сообщает "Р-Спорт". 10 октября пройдет дискуссионная сессия "Противодействие глобальным угрозам. Борьба с договорными матчами: ставка на честный спорт". В ней примут участие представители Минспорта, РФС, спортивных федераций, ООН, Всероссийского государственного университета юстиции и спикеры из региональных ведомств.

Модератором заседания станет советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев. Откроет совещание статс-секретарь – заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова.

С докладами, посвященными вопросам защиты спорта от коррупционных угроз, выступят председатель спортивного отдела директората человеческого достоинства и равенства Совета Европы Станислас Фроссар, руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков и ректор МГЮА Виктор Блажеев. 

Форум "Россия - спортивная держава" пройдет с 10 по 13 октября в Доброграде.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20160928/1101793693.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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echo2011

А зачем бороться с тем,чего вроде бы нет?

12:54

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