На 64-м году жизни скончалась олимпийская чемпионка Надежда Олизаренко

Президент НОК Украины, олимпийский чемпион в прыжках с шестом Сергей Бубка сообщил о смерти обладательницы золотой медали Олимпийских игр 1980 года в Москве в беге на 800 м легкоатлетки Надежды Олизаренко, которой было 63 года. На Играх в Москве Олизаренко также завоевала бронзовую медаль в беге на 1500 м.

На ее счету также две серебряные и одна золотая медаль чемпионатов Европы. Олизаренко являлась мировой рекордсменкой в беге на 800 м с 1980 по 1983 год.