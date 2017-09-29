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16:38 | ХРОНИКА

На 47-м году жизни умер экс-защитник "Локомотива" Алексей Арифуллин

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В четверг, 28 сентября, на 47-м году жизни скончался бывший защитник "Локомотива" Алексей Арифуллин. Дважды серебряный призер чемпионатов России и трехкратный обладатель Кубка страны скончался после болезни.

– Завтра я еду на похороны Алексея, – сказал бывший тренер Арифуллина Владимир Коротков. – У него были проблемы с сердцем плюс диабет и тромбоз ног – частая болезнь у спортсменов. Он долго лечился и вроде пошел на поправку. Собирался идти работать и тут такое… Не выдержало сердце. Леша был совсем еще молодым: всего 46 лет… Хорошо помню, как мы его еще совсем юного взяли в дубль "Локомотива". Это было в 1989 году. Алексей был отличным защитником – крепким, цепким, прыгучим. И после окончания карьеры мы продолжали поддерживать отношения, он работал в системе клуба – руководил футбольной школой.

Церемония прощания с Арифуллиным пройдет в субботу, 30 сентября, на Митинском кладбище у крематория. Начало – в 9.30 утра.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Алый Дракон

Царствие небесное... Хорошо его помню... Считался ключевым защитником того "Локо", который регулярно боролся за самые высокие награды... Был одним из символов "Локомотива", наряду с Лоськовым, Овчинниковым, Маминовым, Пашининым...

17:45

GalacticBoy

Царствие ему небесное!

16:48