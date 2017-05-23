"МЮ" присоединился к соболезнованиям пострадавшим от взрыва на "Манчестер Арене"

"Манчестер Юнайтед" на своей странице в Твиттере выразил соболезнования всем пострадавшим от взрыва на "Манчестер Арене". Вечером в понедельник на стадионе после завершения концерта Арианы Гранде прогремели два взрыва. Полиция квалифицировала их как теракт. 19 человек погибли на месте.

– Мы глубоко потрясены ужасными событиями на "Манчестер Арене", – говорится в заявлении клуба. – Наши мысли и молитвы со всеми пострадавшими.

Ранее соболезнования также выразили "Манчестер Сити", УЕФА и бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер.

Отметим, "Манчестер Арена" является самым крупным спортивным сооружением Великобритании закрытого типа и вмещает до 21 тысячи человек. Свои матчи здесь проводят команды Манчестера по хоккею и баскетболу. Также здесь проводятся другие спортивные мероприятия.