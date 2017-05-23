"МЮ" присоединился к соболезнованиям пострадавшим от взрыва на "Манчестер Арене"

"Манчестер Юнайтед" на своей странице в Твиттере выразил соболезнования всем пострадавшим от взрыва на "Манчестер Арене". Вечером в понедельник на стадионе после завершения концерта Арианы Гранде прогремели два взрыва. Полиция квалифицировала их как теракт. 19 человек погибли на месте.
– Мы глубоко потрясены ужасными событиями на "Манчестер Арене", – говорится в заявлении клуба. – Наши мысли и молитвы со всеми пострадавшими.
Ранее соболезнования также выразили "Манчестер Сити", УЕФА и бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер.
Отметим, "Манчестер Арена" является самым крупным спортивным сооружением Великобритании закрытого типа и вмещает до 21 тысячи человек. Свои матчи здесь проводят команды Манчестера по хоккею и баскетболу. Также здесь проводятся другие спортивные мероприятия.
We are deeply shocked by last night’s terrible events at the Manchester Arena. Our thoughts and prayers go out to all those affected.– Manchester United (@ManUtd) 23 мая 2017 г.