Мутко встретился со студентами - обладателями золотых знаков отличия ГТО

Глава Министерства спорта России Виталий Мутко провел деловой завтрак со студентами - обладателями золотых знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

Встреча прошла в Доброграде в рамках международного форума "Россия - спортивная держава", который проводится во Владимирской области 10-13 октября. В мероприятии приняли участие 21 студент-первокурсник со всей России, которые поступили в вузы благодаря наличию золотого знака отличия ГТО.

- Нам предстоит очень много реформаций, мы будем очень активно продвигать ГТО, - цитирует ТАСС Мутко. - Уже создано около 400 центров тестирования, запущен портал, через который люди могут регистрироваться для сдачи нормативов комплекса ГТО. Около 600 тысяч человек выполняли нормативы комплекс ГТО, и 280 тысяч из них сдали успешно - это 43 процента.

Я благодарю вас за то, что вы хорошо учились и поступили в вузы России. Надеюсь, в своих вузах вы будете активистами продвижения комплекса ГТО.