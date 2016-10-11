Мутко принял участие в забеге молодежи

Министр спорта России Виталий Мутко принял участие в массовом забеге участников и гостей Международного форума "Россия - спортивная держава", посвященном проведению в 2017 году в Сочи Всемирного фестиваля молодежи и студентов, информирует ТАСС.

Забег на символические 2017 метров состоялся на спортивном ядре курорта "Доброград", расположенного во Владимирской области. В восемь часов утра Мутко вышел на старт вместе с 250 другими участниками, среди которых студенты владимирских вузов, работники спортивной отрасли и известные спортсмены.

Участников забега приветствовали почетные гости: российская фигуристка, призер Олимпийских игр по фигурному катанию, посол XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Ирина Слуцкая, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.