Министр спорта Виталий Мутко принял участие в презентации книги "Спортивный облик России" на форуме "Россия - спортивная держава". В издании рассказывается о создания современной спортивной инфраструктуры в РФ в 2006-2015 годах, а также об итогах реализации программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы".

- В 2006 году мы приняли Федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы", а в 2009 году - Стратегию развития физической культуры и спорта, - приводит пресс-служба Минспорта слова Мутко. - Главной нашей целью было усиление влияния физической культуры и спорта на жизнь граждан. Для этого нужно было создать условия и провести мероприятия по пропаганде здорового образа жизни.

Федеральная целевая программа сыграла ключевую роль в привлечении россиян к занятиям физической культурой и спортом. В 2008 году мы убеждали людей, а сегодня не успеваем за спросом населения. В книге "Спортивный облик России" собрана полная информация о модернизации спортивной инфраструктуры на всей территории нашей страны, показаны регионы, которые благодаря ФЦП изменили свой облик.