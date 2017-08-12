Мутко поздравил граждан России с Днем физкультурника

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поздравил российских граждан с Днем физкультурника. Праздник, у которого нет фиксированной даты, отмечается во вторую субботу августа.

- День физкультурника - это не только праздник профессиональных спортсменов, но и всех любителей спорта, физической культуры, тех, кто следит за собой, кто хочет, чтобы его тело было красивым; от физкультуры меняется и настроение, - цитирует ТАСС Мутко. - С самого детства мы прививаем любовь к физкультуре - в детском саду, школе, университете. Всех поздравляю.

Напомним, День физкультурника отмечается с 1939 года.