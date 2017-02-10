Мутко открыл музей спорта

В пятницу, 10 февраля, в здании министерстве спорта на улице Казакова в Москве в новом формате начал работу государственный музей спорта России. На открытие выставки прибыли вице-премьер Виталий Мутко, глава ОКР Александр Жуков, министр спорта Павел Колобков, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.

- Несколько лет назад наши экспонаты были достаточно скромные, - сказал на открытии Мутко. - Долгие годы мы хранили их по подвалам. Воссоздавали экспозицию по крупицам. Много нам помогли ветераны, тренеры, спортсмены. Хотим, чтобы музей стал жемчужиной тематических музейных объединений. Чтобы люди сюда приходили семьями, общались, отдыхали, читали хорошие книги. Всех поздравляю. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)