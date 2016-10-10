Мутко открыл форум "Россия - спортивная держава"

Министр спорта РФ Виталий Мутко открыл во Владимирской области форум "Россия – спортивная держава", который продлится до 13 октября, передает из Доброграда спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– 20 миллионов граждан пришли в спорт, – подчеркнул Мутко. – Но потребность еще больше. Если раньше мы убеждали людей идти в спорт, то теперь новые соревнования, пропаганда спорта привели в него миллионы людей. Проведем интересный форум на нашей святой земле Владимирской.

Отметим, что форум проводится по указу Президента России Владимира Путина. В этом году в работе форума примут участие свыше 3000 человек из различных регионов России и стран зарубежья, в том числе члены правительства РФ, депутаты Госдумы, представители МОК, руководители национальных и зарубежных спортивных федераций.

Завтра в рамках форума состоится заседание Совета при Президенте РФ по физической культуре и спорту, в ходе которого будут рассмотрены итоги выступления национальной команды на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.