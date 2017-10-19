МОК утвердит новый кодекс этики после обвинений в коррупции экс-главы НОК Бразилии

МОК введет для членов комитета новый кодекс этики, сообщает Inside the Games. Он призван регулировать такие вопросы, как конфликт интересов, получение подарков, а также использование билетов на Олимпиаду. Поводом принятия кодекса стал скандал с бывшим главой НОК Бразилии Артуром Нузманом. Ему было предъявлено обвинение в коррупции при выборе хозяина Олимпиады-2016, которая прошла в Рио-де-Жанейро.

В частности, отмечается, что члены МОК не имеют право получать какие-либо подарки от претендентов на проведение Игр. В качестве разрешенных подарков называются предметы народного промысла, кондитерские изделия, блюда местной кухни, книги, недорогие вина и ряд других сувениров.

Запрещено дарить предметы дорогих брендов, предметы с драгоценными металлами и камнями, электронику, деньги, подарочные сертификаты. В ноябре документ будет принят на заседании комиссии МОК в Лозанне.