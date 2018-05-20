Митинг за отмену женского спорта собрал 30 человек

В Санкт-Петербурге состоялся санкционированный митинг "За справедливый спорт" с требованиями допустить женщин до соревнований в одной категории с мужчинами. Первое в истории подобное мероприятие собрало около 30 человек.

Участники выступили с требованием к министру спорта Павлу Колобкову и генеральному секретарю федерации бокса России Умару Кремлеву обратить внимание на эту проблему. Также прозвучала информация о том, что спортсменки, желающие соревноваться с мужчинами, подвергаются постоянным издевательствам, в частности один из организаторов митинга Татьяна Дваждова. (Дмитрий СОМОВ)