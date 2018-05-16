Митинг за отмену женского спорта пройдет 20 мая

Митинг с требованием допустить женщин до мужских соревнований перенесен на 20 мая. Мероприятие с названием "За справедливый спорт" согласовано с местными властями и начнется в Удельном парке Санкт- Петербурга в 14 часов.
- В будущем мужских и женских категорий быть не должно, - говорит один из организаторов митинга Татьяна Дваждова. - Наши цели - привлечь внимание Министра спорта России. Семь человек будут держать плакаты, на которых написаны самые распространенные аргументы, которые приводятся, чтобы не допустить женщину до соревнований с мужчинами, а также другие фразы, олицетворяющие суть нашего спорта. (Дмитрий СОМОВ)
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Гм... Сами женщины за это ратуют? Дык они ж потеряются все сразу на фоне мужчин, и понятие "чемпион-женщина" уйдет в прошлое. Ну разве что в большом теннисе такие как Серена Вильямс еще смогут в 10-ке где-нить болтаться.
11:44