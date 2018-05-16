Митинг за отмену женского спорта пройдет 20 мая

Митинг с требованием допустить женщин до мужских соревнований перенесен на 20 мая. Мероприятие с названием "За справедливый спорт" согласовано с местными властями и начнется в Удельном парке Санкт- Петербурга в 14 часов.

- В будущем мужских и женских категорий быть не должно, - говорит один из организаторов митинга Татьяна Дваждова. - Наши цели - привлечь внимание Министра спорта России. Семь человек будут держать плакаты, на которых написаны самые распространенные аргументы, которые приводятся, чтобы не допустить женщину до соревнований с мужчинами, а также другие фразы, олицетворяющие суть нашего спорта. (Дмитрий СОМОВ)