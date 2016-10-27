Министр спорта Оренбургской области задержан по подозрению в неуплате налогов

Министр физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Олег Пивунов задержан следственными органами по обвинению в неуплате налогов, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное СУ СК.

Во вторник в отношении министра, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", ч. 3 ст. 160 УК РФ "Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения" и 2 эпизода по ч. 2 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", были возбуждены уголовные дела.

Пивунов подозревается в уклонении от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды в размере более 26 млн рублей. По данным следствия, в 2015-2016 годах министр Пивунов неоднократно организовывал собственные командировки за пределы Оренбургской области для участия в мероприятиях, не относящихся к его служебной деятельности, функциям и задачам возглавляемого им министерства, вследствие чего он присвоил средства бюджета. В 2014-2016 годах министр, превышая свои должностные полномочия, обеспечил безвозмездное проживание двух своих заместителей и их семей в квартирах, арендованных за счет баскетбольного клуба "Надежда", вследствие чего причинен ущерб в размере более 2 млн рублей. Все уголовные дела соединены в одно производство.