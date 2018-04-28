Министр спорта Кубани задержана за превышение полномочий

Уголовное дело о превышении полномочий возбуждено в отношении министра спорта Краснодарского края Людмилы Черновой, она задержана, информирует "РИА Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"У министра спорта были проведены обыски по месту жительства, она задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело", - отмечается в сообщении.

По другим данным, министра подозревают в превышении полномочий, в субботу в отношении нее планируется избрать меру пресечения.

Чернова - советская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Игр-1980. Пост министра физической культуры и спорта Краснодарского края заняла в 2012 году.