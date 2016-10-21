Министр спорта Азербайджана уверен: Колобков может поднять знамя спорта на новый уровень

Министр спорта Азербайджана Азад Рагимов выразил уверенность, что с Павлом Колобковым российский спорт сможет подняться на новый уровень. Колобков в среду указом президента был назначен министром спорта РФ, сменив Виталия Мутко, который стал вице-премьером.

- Сразу же позвонил Павлу, он великолепный и прекрасный человек, совершенно недавно, пару дней назад мы общались с ним на форуме в Азербайджане, - цитирует ТАСС Рагимова. - Думаю, что с тем опытом, знаниями и устоями, которые в нем заложила Олимпийская хартия, он сможет поднять знамя российского спорта на более высокий уровень.

Новая должность господина Мутко очень ответственная и сложная, хочу пожелать ему, как своему другу, больших успехов. Счастлив, что мы можем быть друзьями. Россия и Азербайджан будут вместе идти вперед к новым победам.