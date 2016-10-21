19:17 | ХРОНИКА

Министр спорта Азербайджана уверен: Колобков может поднять знамя спорта на новый уровень

0
0
0
2

Министр спорта Азербайджана Азад Рагимов выразил уверенность, что с Павлом Колобковым российский спорт сможет подняться на новый уровень. Колобков в среду указом президента был назначен министром спорта РФ, сменив Виталия Мутко, который стал вице-премьером.

- Сразу же позвонил Павлу, он великолепный и прекрасный человек, совершенно недавно, пару дней назад мы общались с ним на форуме в Азербайджане, - цитирует ТАСС Рагимова. - Думаю, что с тем опытом, знаниями и устоями, которые в нем заложила Олимпийская хартия, он сможет поднять знамя российского спорта на более высокий уровень.

Новая должность господина Мутко очень ответственная и сложная, хочу пожелать ему, как своему другу, больших успехов. Счастлив, что мы можем быть друзьями. Россия и Азербайджан будут вместе идти вперед к новым победам.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3724728

0
0
0
2
Материалы сюжета: Виталий Мутко - вице-премьер


Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Thomas_Boy

М-да... Придется теперь Колобкову осанну петь. Извини, Виталий Леонтич.

19:36

А380726

СЭкс, почему не опубликованы дифирамбы по поводу министров спорта Папуа-Новой Гвинеи, Вануату и прочих Островов Фиджи???

19:30

Материалы других СМИ

Материалы других СМИ