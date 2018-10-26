МФСО "Спартак" проиграло суд за использование "ромбика"

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Международного физкультурно-спортивного общества (МФСО) "Спартак" о незаконности передачи брендов общества компании "Спортивный клуб "Спартак". МФСО "Спартак" требовало признать незаконным договор от 30 июня 2016 года об отчуждении исключительных прав на девять товарных знаков в пользу ООО "Спортивный клуб "Спартак", созданного в апреле 2016 года. Товарные знаки представляют собой наименование "Спартак", эмблему общества "Спартак", а также разновидности и модификации этих двух базовых брендов. Первые товарные знаки из этой серии были зарегистрированы на имя предшественников истца еще в 1987 году.

Истец заявил в суде, что спорный договор был заключен бывшим председателем МФСО Анной Алешиной с компанией, учрежденной ее сыном Алексеем Алешиным. Решением съезда МФСО от 2 декабря 2017 года был установлен факт прекращения 20 октября 2016 года полномочий Алешиной в связи с истечением предусмотренного уставом пятилетнего срока.

Истец заявил в суде, что коммерческая компания Алешина "не имеет никакого отношения к обществу "Спартак", его великим традициям и достижениям". Передача брендов, по мнению истца, вводит в заблуждение граждан, которые всегда ассоциировали наименование "Спартак" и эмблему в виде ромба с обществом "Спартак".

Как считает истец, у Алешиной имелась заинтересованность в заключении спорного договора с фирмой, учрежденной ее сыном, сделка нанесла истцу, в том числе, и имущественный ущерб, поскольку общество лишилось возможности заключать на возмездной основе договоры по передаче неисключительных прав на принадлежавшие ему товарные знаки.

Представитель ООО "Спортивный клуб "Спартак" заявил о пропуске истцом срока исковой давности, который для оспаривания договоров составляет один год. Суд первой инстанции согласился с данным доводом ответчика. Кроме того, суд отметил, что на момент заключения оспариваемой сделки "учредителем, единственным участником и единоличным исполнительным органом ответчика… являлся Сидорченко С.Н.", а не Алешин. Решение арбитража Москвы пока не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано в течение месяца.