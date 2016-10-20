13:40 | ХРОНИКА

Медведев представил Мутко словами "лет ми спик фром май харт"

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев представил членам правительства назначенного на пост вице-премьера Виталия Мутко, а также нового министра спорта Павла Колобкова.

Открывая заседание кабмина, Медведев с улыбкой немного перефразировал известные слова Мутко Let me speak from my heart in English (перевод с англ.Позвольте мне обратиться к вам от всего сердца на английском). Эту фразу Мутко сказал в Цюрихе во время представления российской заявки в борьбе за право проведения чемпионата мира в 2018 году.

Премьер повторил эту фразу, изменив последнее слова на Russian.

- Прежде чем мы начнем заседание правительства, еще раз представлю вам наших коллег – и старых, и новых, – цитирует ТАСС Медведева. – Это Виталий Мутко, который у нас теперь заместитель председателя правительства, он отвечает за спорт, туризм и молодежную политику.

Уверен, что Павел Колобков готов к новой ответственной работе. Пожелаем ему успехов. Прошу оказывать ему, как любому новому члену правительства, максимальное содействие.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3720013

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Материалы сюжета: Виталий Мутко - вице-премьер


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КОММЕНТАРИИ (2)
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Коновалов

Наверное, Владимиру Владимировичу виднее(своих не бросают). Да и трудоустроить человека надо. Я вот просто не могу понять, ну дайте ему оклад 500.000 рублей просто так(газпром всё оплатит с народного достояния), если уж деревяшкам лямы евро платят), НО неужели в РОССИИ нет талантливых и толковых людей, что бы заниматься Спортом, Туризмом и тем более, Молодёжной политикой ?????????

15:15

pustot+

Два идиёта теперь в одном кабинете....

14:05

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