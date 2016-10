Медведев представил Мутко словами "лет ми спик фром май харт"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев представил членам правительства назначенного на пост вице-премьера Виталия Мутко, а также нового министра спорта Павла Колобкова.



Открывая заседание кабмина, Медведев с улыбкой немного перефразировал известные слова Мутко – Let me speak from my heart in English (перевод с англ. - Позвольте мне обратиться к вам от всего сердца на английском). Эту фразу Мутко сказал в Цюрихе во время представления российской заявки в борьбе за право проведения чемпионата мира в 2018 году.

Премьер повторил эту фразу, изменив последнее слова на Russian.

- Прежде чем мы начнем заседание правительства, еще раз представлю вам наших коллег – и старых, и новых, – цитирует ТАСС Медведева. – Это Виталий Мутко, который у нас теперь заместитель председателя правительства, он отвечает за спорт, туризм и молодежную политику.

Уверен, что Павел Колобков готов к новой ответственной работе. Пожелаем ему успехов. Прошу оказывать ему, как любому новому члену правительства, максимальное содействие.