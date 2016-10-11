Медведев предложит Путину кандидатуру вице-премьера правительства России по спорту и туризму

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ближайшее время предложит Президенту России Владимиру Путину кандидатуру вице-премьера правительства России, который будет курировать спорт, молодежную политику и туризм. Об этом сообщила пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова.

"Премьер внесет кандидатуру президенту на утверждение в ближайшее время", – приводит "Р-Спорт" слова Тимаковой.