Медведев предложит Путину кандидатуру вице-премьера правительства России по спорту и туризму

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ближайшее время предложит Президенту России Владимиру Путину кандидатуру вице-премьера правительства России, который будет курировать спорт, молодежную политику и туризм. Об этом сообщила пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова.
"Премьер внесет кандидатуру президенту на утверждение в ближайшее время", – приводит "Р-Спорт" слова Тимаковой.
armi
Предложит кандидатуру? И я даже на все 1000% уверен, что это будет непотопляемый мутька.
19:20
Thomas_Boy
Чувствую, мою кандидатуру предложит. Вчера как-то странно на меня посмотрел... Но я откажусь.
18:25