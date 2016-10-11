18:09 | ХРОНИКА

Медведев предложит Путину кандидатуру вице-премьера правительства России по спорту и туризму

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ближайшее время предложит Президенту России Владимиру Путину кандидатуру вице-премьера правительства России, который будет курировать спорт, молодежную политику и туризм. Об этом сообщила пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова.

"Премьер внесет кандидатуру президенту на утверждение в ближайшее время", – приводит "Р-Спорт" слова Тимаковой.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/official/20161011/1110623116.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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armi

Предложит кандидатуру? И я даже на все 1000% уверен, что это будет непотопляемый мутька.

19:20

Thomas_Boy

Чувствую, мою кандидатуру предложит. Вчера как-то странно на меня посмотрел... Но я откажусь.

18:25

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