Медведев предложил Президенту утвердить на постах вице-премьеров Ольгу Голодец и Виталия Мутко

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил президенту РФ Владимиру Путину утвердить на постах вице-премьеров кандидатов, озвученных им ранее. Первым вице-премьером предложили назначить Антона Силуанова. Также предложено переназначить Ольгу Голодец (культура и спорт), Виталия Мутко (строительство), Дмитрия Козака (промышленность и энергетика) и Юрия Трутнева.

Помимо этого, на пост заместителя председателя правительства предложены кандидатуры главы Счетной палаты Татьяны Голиковой, первого замглавы аппарата правительства Максима Акимова, замминистра обороны Юрия Борисова, полпреда президента в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева и помощника президента - начальника Контрольного управления Кремля Константина Чуйченко.

Владимир Путин сообщил, что в пятницу подпишет указы о назначениях членов нового правительства.

- Мы с вами в предварительном порядке обсуждали практически все представленные вами кандидатуры. Еще с утра по некоторым мы дискутировали. Это люди известные, хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя на других участках работы, - цитирует ТАСС Путина. - Я согласен и подпишу сегодня же указ о назначениях. Нужно будет оперативно решить вопросы, и я прошу к этому подключиться, по замене тех наших коллег, которые покидают свои прежние места работы.