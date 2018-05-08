04:30 | ХРОНИКА

МЧС назвало вероятную причину пожара в красноярском дворце спорта


Официальный представитель красноярского главка МЧС Александр Якимов сообщил, что причиной пожара во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина могло стать возгорание силового кабеля в шахте лифта. По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 05.32 (01.32 мск) вторника. Погибших и пострадавших нет.

- По предварительным данным, пожар начался от возгорания силового кабеля в шахте лифта, - приводит "РИА Новости" слова Якимова. - На тот момент в здании никого не было, погибших и пострадавших нет. Из-за большого задымления в здании пока площадь пожара установить сложно.

Дополнительная информация

https://ria.ru/incidents/20180508/1520100149.html

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Материалы других СМИ
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