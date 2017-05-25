"Матч ТВ": "За сфабрикованную подставу с Орловым ответят те, кто это сделал"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов принес извинения руководству и сотрудникам телеканала "Матч ТВ" за ситуацию, возникшую после публикации видео с его участием. По ходу видеофрагмента сам Орлов (в кадре есть также комментаторы Алексей Андронов и Кирилл Дементьев) говорит:

Вот видео, где говорят о банкроте Матч-Тв и выводе Орлова за штат. И это похоже не для эфира было pic.twitter.com/NbOq39ycKx – Anton Vanyushov (@Anton_Vanyushov) 25 мая 2017 г.

Приводим полностью пресс-релиз "Матч ТВ":

Как мы ранее и сообщали, никаких масштабных сокращений субхолдинг "ГПМ Матч" не планирует. Любые личностные оценки деятельности субхолдинга "ГПМ Матч" оставляем без комментариев.



Мы не имеем возможности давать опровержения после каждого сказанного кем-либо слова. Если субхолдинг "ГПМ Матч" будет планировать какие-либо "масштабные" изменения, мы обязательно об этом сообщим заблаговременно – вы узнаете об этом первыми.



Геннадий Сергеевич Орлов отвечает в нашем сообщении на ваши многочисленные запросы о его сегодняшних "цитатах" следующее: "Я сегодня уже нескольким СМИ сообщил – ни про какое банкротство "Матч ТВ" ни в какой передаче я не говорил. Это провокация. Нагло смонтированная подтасовка звука. Приношу извинения и руководству, и всем сотрудникам "Матча". Уверен, что за сфабрикованную подставу ответят те, кто это сделал".