"Матч ТВ" расширил аудиторию молодых зрителей

Федеральный спортивный телеканал "Матч ТВ" в первый год вещания увеличил число молодых зрителей и расширил аудиторию спортивных трансляций, говорится в пресс-релизе канала. Доля молодых зрителей телеканала в возрасте 18-24 лет выросла на 35 процентов, при этом мужская аудитория зрителей этого возраста выросла в 1,6 раза – на 56 процентов. Зрители в возрасте от 18 до 34 лет составляют 21 процент аудитории "Матч ТВ". По данным TNS Russia, "Матч ТВ" входит в десятку крупнейших федеральных телеканалов с долей телесмотрения 3,5 процента в мужской аудитории старше 18 лет.

"Наша задача на ближайшие несколько лет – сформировать лояльную спортивную аудиторию, чтобы "Матч ТВ" стали воспринимать как платформу, где можно узнать все о спорте. Мы существенно расширили спортивное вещание, показали виды спорта, которые раньше не были представлены в федеральном эфире, создали качественную спортивную аналитику", – прокомментировала генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки.

С момента запуска телеканала в ноябре 2015 года объем спортивных трансляций телеканала за год увеличен в два раза до 4,1 тысячи часов и составляет 48 процентов от общего времени вещания "Матч ТВ". Доля телесмотрения трансляций среди мужской аудитории старше 18 лет превысила средние аудиторные показатели "Матч ТВ" и составила 4,5 процента.

По данным TNS Russia, наиболее популярными видами спорта у мужской аудитории 25-59 лет "Матч ТВ" стали биатлон, футбол, хоккей с шайбой, бокс и автогонки. Женская аудитория отдает предпочтение биатлону, фигурному катанию и лыжным гонкам.

В число самых популярных спортивных событий среди зрителей телеканала вошли летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, чемпионат мира по хоккею, чемпионат Европы по футболу, Кубок мира по биатлону. Пиковая доля телесмотрения спортивных трансляций достигала 31,7 процента во время матча Финляндия – Россия на Чемпионате мира по хоккею.

"Матч ТВ" в шесть раз снизил объем сериалов и кино в программной сетке телеканала, наполнив эфир спортивными программами. За прошедший год на канале вышло 50 документальных проектов: документальные циклы, тематические документальные фильмы и фильмы–портреты.

"Спортивное вещание лежит в основе нашей контентной стратегии. В эфире "Матч ТВ" появились программы, шоу и документальные фильмы собственного производства, неразрывно связанные со спортивными событиями. При этом мы намеренно ушли от показа фильмов и сериалов, не связанных со спортом", – рассказывает креативный директор телеканала Наталья Билан.