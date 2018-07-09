Мать экс-форварда "Химок" обвинила полицию в убийстве сына

Мать бывшего форварда "Химок" Тайлера Ханикатта Лайза Стэйзел считает, что ее сын не покончил с собой. 7 июля игрок, которому было 27 лет, был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе после инцидента с перестрелкой.

Ханикатт не первая жертва. В США регулярно стреляют в спортсменов

– Тайлер не стрелял в полицейских, – цитирует Стэйзел Sports5. – Он стрелял в воздух из окна, не целясь в них. Все из-за того, что он был сильно напуган. Никто не пытался успокоить его. К дому подъехали 30 машин и 3 вертолёта. И это все против одного напуганного человека.

Дом у нас большой. Потом я видела следы крови и в коридоре, на стенах, в туалете и в спальне сына. Он не стрелял в себя. Если делаешь так, то умираешь сразу, а не ходишь по дому. Уверена, что один из полицейских выстрелил в него через окно.

Я просила, чтобы мне показать тело Тайлера, но полиция отказалась. Я и не знаю, куда именно попали. Мне заявили, что расследование продлится 10 месяцев. Но как я могу быть уверена, что мне скажут правду?

Напомним, Ханикатт выступал за подмосковную команду с 2014 по 2016 и с 2017 по 2018 годы. В прошлом сезоне Ханикатт провел за "Химки" 33 матча, в среднем набирая за игру 9,8 очков, делая 1,9 передачи и совершая 5,9 подборов. Контракт игрока с "Химками" истек после сезона-2017/18, он являлся свободным агентом.

Экс-игрок "Химок" Ханикатт застрелен в США //

Кто такой Тайлер Ханикатт