Марьяна Наумова: "Наказание пауэрлифтеру за футболку с Президентом России может быть смягчено"

Четырехкратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова считает, что дисквалификация паралимпийца Владимира Балынца, который на награждении призеров чемпионата Европы по классическому жиму лежа показал футболку с Президентом России, может быть смягчена. 32-летний российский спортсмен стал абсолютным чемпионом Европы с мировым рекордом в легчайшем весе. На церемонии награждения Балынец расстегнул куртку, продемонстрировав футболку с изображением Президента России Владимира Путина, и был отстранен до конца года от участия в соревнованиях под эгидой IPF. Согласно регламенту, демонстрация политических и религиозных символик на официальных соревнованиях запрещена.

– Непонятно, как Балынца допустили на соревнование IPF, – сказала Наумова. – Параспорт и обычный пауэрлифтинг как правило не смешивают, это очень редкий случай. Сейчас всемирная федерация пауэрлифтинга очень жестко относится к российским спортсменам, хотя и все по закону. Вообще политические жесты на соревнованиях не приветствуют. На одном силовом шоу я как-то развернула советский флаг, и организаторы сделали предупреждение.

– Как наши спортивные структуры отреагируют на решение IPF?

– Руководство ФПР может посодействовать смягчению наказания. Это очень грамотные и авторитетные люди в мировом пауэрлифтинге. Наказание не связано с запрещенными препаратами, это скорее "административка".

– Как вы лично относитесь к поступку Балынца?

– В целом он – молодец. Сделал и сделал. Слышала, эта футболка – его талисман. Если спортсмена мотивирует наш президент, то и вперед... Чемпиону можно.

Ранее Балынец завоевал серебро Паралимпиады-2012 и бронзу ЧМ-2014 в легчайших весовых категориях, он является многократным чемпионом России по пауэрлифтингу для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и может продолжать выступление в соревнованиях для людей с ограниченными возможностями здоровья. (Евгений БЕЛОУСОВ)