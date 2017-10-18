Мама Виталия Щербо назвала бредом обвинения Гуцу в изнасиловании

Валентина Щербо, мама шестикратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Виталия Щербо, считает, что Татьяна Гуцу хочет от ее сына денег. Ранее украинская гимнастка обвинила Щербо в изнасиловании. По словам Гуцу, преступление произошло в 1991 году во время соревнований в Штутгарте, где оба спортсмена выступали за сборную СССР.

– Это полный бред! – цитирует "Народная воль" маму Виталия Щербо. – И самое неприятное в этой истории, что сейчас сыну нужно будет оправдываться и, как говорится, доказывать, что ты не верблюд. Ведь обвинить спустя почти 30 лет – проще некуда. И вот вопрос: раньше у Татьяны Гуцу на такое "признание" не было времени? Почему выжидала? Отчего не выдала "новость" по горячим следам? А теперь она выдает "сенсацию". Безусловно, нужный эффект будет достигнут – Гуцу снова окажется в центре внимания СМИ. Гораздо сложнее оправдываться тому, кого обвинили.

Какой смысл ей обвинять Виталия? Может быть, Таня, зная, что у сына в Америке бизнес, хочет деньги с него "снять"? Но я уверен, что он будет защищать свое доброе имя.

Какие отношения были у Виталия с Татьяной в то время, когда они были спортсменами? Чисто дружеские. Вместе находились на сборах, соревнованиях… Сын и с Таней дружил, и со всеми остальными гимнастками. Может быть, Виталий Щербо всю женскую команду изнасиловал? Чушь! И что-то я ничего не слышала, чтобы кто-то из бывших спортсменов подтвердил слова Татьяны Гуцу. Думаю, в ближайшее время скажет свое слово и сын. Он не будет молчать, когда его поливают грязью.

Секс-скандал через четверть века