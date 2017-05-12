Лукашенко пообещал провести капитальную встряску в белорусском спорте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил разочарование результатами белорусского спорта в последние годы. Также глава осударства отметил положительную тенденцию, что в стране все больше людей начинают заниматься массовым спортом.

– Увы, спорта высоких достижений поменьше стало. Вот в чем вся проблема, - цитирует пресс-служба президента Лукашенко. – Вы должны знать, что мы начинаем серьезное переформатирование, если не капитальную встряску, всей сферы спорта. Мы не можем дальше терпеть это. Считаю ненормальной ситуацию, когда в некоторых спортивных федерациях при отсутствии достижений функционеры получают высокие зарплаты. Ставку надо делать на своих тренеров, на своих ребят, готовить их надо на местах.

За этот год мы хорошенечко встряхнем действующий персонал и посмотрим. Кто может работать, пусть работает. Кто не может, мы будем приглашать на эти должности людей более молодого поколения, профессиональных, опытных, уже выросших за свою сознательную жизнь при независимости нашего государства.