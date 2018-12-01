Лучшим комментатором Олимпийских игр признан Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев победил в номинации "Лучший комментатор Олимпийских игр" премии "Голос спорта".

Помимо Губерниева, на эту премию номинировались Сергей Курдюков и Александр Гришин. Церемония вручения премии проходит в Москве, в здании Олимпийского комитета России (ОКР) на Лужнецкой набережной.

Комментатор не смог присутствовать на мероприятии лично, но вышел на связь с помощью видеозвонка. За Губерниева премию получила Ольга Богословская. (Ярослав Сусов, Иван Торопцев)

Кто из комментаторов получит премию "Голос спорта". Прямая трансляция