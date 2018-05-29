17:01 | ХРОНИКА

Левитин избран первым вице-президентом ОКР


Олимпийское собрание избрало Игоря Левитина на пост первого вице-президента ОКР, сообщает "Р-Спорт".

Выборы прошли в рамках Олимпийского собрания, состоявшегося во вторник в здании ОКР на Лужнецкой набережной в Москве.

Вице-президентами ОКР избраны Вячеслав Аминов, Владимир Кожин, Геннадий Тимченко и Василий Титов.

Ранее стало известно, что президентом ОКР был избран четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию 44-летний Станислав Поздняков.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/olympic_games/20180529/1137461469.html

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