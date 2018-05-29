Левитин избран первым вице-президентом ОКР

Олимпийское собрание избрало Игоря Левитина на пост первого вице-президента ОКР, сообщает "Р-Спорт".

Выборы прошли в рамках Олимпийского собрания, состоявшегося во вторник в здании ОКР на Лужнецкой набережной в Москве.

Вице-президентами ОКР избраны Вячеслав Аминов, Владимир Кожин, Геннадий Тимченко и Василий Титов.

Ранее стало известно, что президентом ОКР был избран четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию 44-летний Станислав Поздняков.