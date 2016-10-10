Леониду Тягачеву - 70 лет!

Cегодня свое 70-летие отмечает один из самых ярких руководителей российского спорта – почетный президент Олимпийского комитета России, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Леонид Тягачев. “Наш спорт сейчас переживает непростые времена, – отметил Тягачев в интервью “СЭ”. – Но надо собраться и работать, создавая строгую программу, в которой медицина занимала бы не последнюю роль. Нужно поднять уровень тренера и спортсмена, а не только дарить чемпионам машины. Мы создали условия, построили много спортивных центров, но тем не менее конкуренция в мировом спорте очень высока. У нас сейчас много внимания уделяется футболу и хоккею, но мы не должны забывать и другие виды спорта, которые прославляли нашу страну на международной арене на протяжении долгого времени”. “СЭ” присоединяется к поздравлениям юбиляра.